В'ячеслав Хостікоєв відверто розповів про серйозний конфлікт із тіткою Ольгою Сумською

Український актор, зірка комедії "Скажене весілля-3" В'ячеслав Хостікоєв відверто розповів про серйозний конфлікт зі знаменитою тіткою, акторкою Ольгою Сумською.

Стосунки родини зіпсувалися на початку цього року. Тоді Хостікоєв висловився про сестру Антоніну Паперну, яка живе в Росії та мовчить про війну в Україні. Ольгу Сумську образили слова племінника і вона різко на них відреагувала. Як зізнався Хостікоєв у програмі "ЖВЛ представляє" стосунки налагодити не вдалося. За його словами, вони просто не хочуть йти на зустріч одне одному та порозумітися.

Ольга Сумська з донькою Антоніною Паперною / Фото: instagram.com/tony__pepper

Хоч Хостікоєв говорить, що вже відпустив ситуацію і думка про конфлікт йому не болить, однак він був би лише радий, аби в майбутньому їм вдалося знайти спільну мову.

"Якщо десь у майбутньому ми зможемо до чогось дійти, до якогось миру, якось порозумітися, було б непогано. Для мене це вже так не болить, бо я просто це прийняв. Воно просто так має бути. Не чуємо одне одного і не хочемо розуміти. Кожен залишився при своїй думці. Я гадаю, що хай воно залишається так, як є", - поділився актор.

До речі, В'ячеслав Хостікоєв розповів про свою акторську кар'єру. Він зізнався, що нині не знімається в стрічках та хоче взяти паузу. Актор планує присвятити час, аби удосконалити акторські вміння, зокрема, в дубляжі. Артистові подобається ця діяльність і він хотів би присвятити себе цій справі.

В'ячеслав Хостікоєв озвучує фільм / Фото: скриншот з відео

"Я зараз поки що не знімаюся певний час. Я хочу певну паузу взяти. Я зараз працюю над своєю акторською майстерністю саме в дубляжі, це моя власна акторська лабораторія", - додав актор.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зверталася до старшої доньки, яка живе в Росії. Акторка публічно привітала Антоніну з днем народження.

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