В'ячеслав Узелков накинувся на відомого ведучого і публічно обматюкав його

Схоже, спортсмен причаїв образу на інтерв'юера.
Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков накинувся на відомого ведучого Славу Дьоміна.
Спортсмен різко висловився про інтерв'юера в Instagram-stories. Зокрема, колишній боксер опублікував скриншот з новини, де йшлося про маму Дьоміна. Ведучий розповідав, що його рідна людина, з якою він багато років не спілкується, виявилася з проросійською позицією і ходить в Іспанії на мітинги на підтримку Росії.
Тож, Узелков дорікнув Дьоміну, що той, мовляв, вишукує скелети у шафах інших відомих людей, хоча в самого їх чимало. Окрім того, спортсмен ще й на додачу публічно обматюкав ведучого.
"Слава Дьомін, г**дон, п**ар, який шукає на всіх "чорнуху", а сам замурзаний", - висловилася спортсмен.
Щоправда, згодом В'ячеслав Узелков передумав та видалив допис. Чому між спортсменом та ведучим пробігла чорна кицька – невідомо. Однак, очевидно, що колишній боксер причаїв образу на інтерв'юера. Цілком можливо, що це сталося через нещодавнє інтерв'ю Дьоміна з Андрієм Ковальським. Тоді телеведучий розкритикував поведінку Узелкова та назвав його "людиною з неврівноваженою психікою".
Читайте також:
- Євген Клопотенко приголомшив сумою, яку витрачає на місяць та на що найбільше в нього йде коштів
- Klavdia Petrivna повністю показала обличчя без окулярів і масок і публічно звернулася до фанів
- Відома українська співачка відреагувала на чутки про вагітність і в купальнику показала свій животик