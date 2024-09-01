В'ячеслав Узелков накинувся на відомого ведучого і публічно обматюкав його

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков накинувся на відомого ведучого Славу Дьоміна.

Спортсмен різко висловився про інтерв'юера в Instagram-stories. Зокрема, колишній боксер опублікував скриншот з новини, де йшлося про маму Дьоміна. Ведучий розповідав, що його рідна людина, з якою він багато років не спілкується, виявилася з проросійською позицією і ходить в Іспанії на мітинги на підтримку Росії.

Тож, Узелков дорікнув Дьоміну, що той, мовляв, вишукує скелети у шафах інших відомих людей, хоча в самого їх чимало. Окрім того, спортсмен ще й на додачу публічно обматюкав ведучого.

В'ячеслав Узелков висловився про Славу Дьоміна / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Слава Дьомін, г**дон, п**ар, який шукає на всіх "чорнуху", а сам замурзаний", - висловилася спортсмен.

Щоправда, згодом В'ячеслав Узелков передумав та видалив допис. Чому між спортсменом та ведучим пробігла чорна кицька – невідомо. Однак, очевидно, що колишній боксер причаїв образу на інтерв'юера. Цілком можливо, що це сталося через нещодавнє інтерв'ю Дьоміна з Андрієм Ковальським. Тоді телеведучий розкритикував поведінку Узелкова та назвав його "людиною з неврівноваженою психікою".

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