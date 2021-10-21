В'ячеслав Узелков підтвердив, що більше не самотній та показав фото з новою коханою

В'ячеслав Узелков підтвердив, що більше не самотній та показав фото з новою коханою

Боксер воліє залишити особисте життя в таємниці.

Український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков, який влітку публічно зізнався в коханні ексдружині Марині Боржемській, схоже, вже зміг забути колишню.

Так, шоумен заявив, що більше не самотній і доказом цього показав фото з новою коханою. На світлині, яку знаменитість розмістив у своїх Instagram-stories, Узелков продемонстрував, як з обраницею пив шампанське. Щоправда обличчя жінки він не засвітив, лише її тендітну руку.

instagram.com/uzelkov_official

Прихильники одразу ж почали цікавитися особистим життям спортсмена. Так, юзери запитали, яких помилок більше не допустить В'ячеслав.

"Я її нікому не буду показувати і кричати на весь світ про свої почуття", – відповів Узелков.

instagram.com/uzelkov_official

Зауважимо, В'ячеслав Узелков був 22 роки у шлюбі з фітнестренеркою Мариною Боржемською. Пара, яка виховує двох дітей, гучно розлучилася 2018 року. Спортсмен досить довго не міг забути кохану та жалкував про розрив. У червні боксер став героєм випуску романтичного реалітішоу "Одруження наосліп". Обраницею спортсмена стала фітнес-мама Юлія Черницька. На проєкті стосунки у пари не склалися. Більше того, наприкінці випуску зірка ошелешив заявою, що досі кохає свою ексдружину Марину.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання