В'ячеслав Узелков після операції вперше показався з обраницею вдома

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков поділився кадром, як у себе вдома оговтується після нещодавньої операції.

Так, у своєму фотоблогу зірковий тренер поділився світлиною. На зображенні у центрі видніється чотирилапий друг В'ячеслава, який дивиться просто в об'єктив. А ось тримає собаку на руках обраниця спортсмена. Щоправда, Узелков скористався фільтром, який розмив силует дівчини на фото, адже він неодноразово наголошував, що не ділитиметься особистим життям. Але все ж замилував підписом, у якому згадав кохану і їхнього домашнього улюбленця.

В’ячеслав Узелков показав обраницю і собаку / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Я повернувся і мене чекають двоє: Він і Вона. Я знову щасливий", - замилував фітнес-тренер.

До слова, В'ячеслав також поділився, що його лікування продовжується. Зокрема, він готується до ще однієї, вже третьої за останній період, операції. За словами спортсмена, вона мине у Вінниці.

В’ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, зірковий тренер не розсекречував, що саме стало причиною його хірургічних втручань. Втім, одного разу він лише натякнув, що сталося щось серйозне і його життя могло обірватися.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узелков розповідав, що серйозні проблеми зі здоров'ям у нього почалися через спортивну кар'єру.

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