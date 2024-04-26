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В'ячеслав Узелков після серйозної операції на серці публічно звернувся до коханої

В'ячеслав Узелков після серйозної операції на серці публічно звернувся до коханої

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Боксер вже готується до виписки з лікарні й показав, який вигляд має.

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, розповів про відновлення після операції.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікував фото з лікарні. За словами В'ячеслава, наразі він проходить останні обстеження організму після серйозної операції на серці та готується до виписки з лікарні. Окрім того, фітнес-тренер звернувся з вдячністю не лише до лікарів, але й до своєї дівчини. Як зізнається Узелков, саме вона завжди була поруч і своєю підтримкою допомагала йому боротися за життя.

В'ячеслав Узелков / © instagram.com/uzelkov_official
В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Ось і здаю останній аналіз перед випискою. Минуло три тижня. Перший був постійно під наркозом. Зроблено декілька операцій, тиждень в реанімації. Потім палата, усвідомлення, де я, і повернення пам'яті. Дякую коханій людині, яка була поряд. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога, вона мене повернула в цей світ. Потім тиждень лікування залишків хвороби. Дякую, дякую дякую. Окрема подяка лікарям, медперсоналу, які дістали мене майже з того світу. Серце б'ється, життя продовжується. Слава Україні. Ми незламні", - написав боксер.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узелков відсвяткував день народження. Зірковий тренер показав, як своє 45-річчя зустрічав у палаті в лікарні.

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