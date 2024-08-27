В'ячеслав Узелков показав, як реабілітується після складної операції на серці: "Підвищуємо планку"

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков розповів про реабілітацію після операції на серці.

44-річний спортсмен ще на початку квітня успішно переніс серйозне хірургічне втручання на серці й тривалий час перебував під пильним наглядом лікарів. З часом його стан почав поступово покращуватися. І ось, уже через чотири місяці В'ячеслав повернувся до фізичних навантажень у спортзалі. Зокрема, тренер похизувався своїми першими досягненнями, як за тривалий час перерви після операції взяв штангу до рук. За словами боксера, сили вже повертаються до нього.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Ну що, підвищуємо планку. Не швидко, але вправно. Реабілітація покращується й повертає сили", - розповів зірковий тренер.

Також Узелков часто ділиться фото зі своїм чотирилапим другом на прогулянках. Вочевидь, це теж неабияк допомагає спортсмену відновлювати свій стан здоров'я.

В'ячеслав Узелков з собакою на прогулянці / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, нещодавно довкола В'ячеслава Узелкова розгорівся величезний скандал. Його 15-річний син Роберт від ексшлюбу з Мариною публічно відрікся від зіркового батька й пояснив чому.

Читайте також: