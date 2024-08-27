В'ячеслав Узелков показав, як реабілітується після складної операції на серці: "Підвищуємо планку"

Спортсмен поступово повертається до своєї рутини.
Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков розповів про реабілітацію після операції на серці.
44-річний спортсмен ще на початку квітня успішно переніс серйозне хірургічне втручання на серці й тривалий час перебував під пильним наглядом лікарів. З часом його стан почав поступово покращуватися. І ось, уже через чотири місяці В'ячеслав повернувся до фізичних навантажень у спортзалі. Зокрема, тренер похизувався своїми першими досягненнями, як за тривалий час перерви після операції взяв штангу до рук. За словами боксера, сили вже повертаються до нього.
"Ну що, підвищуємо планку. Не швидко, але вправно. Реабілітація покращується й повертає сили", - розповів зірковий тренер.
Також Узелков часто ділиться фото зі своїм чотирилапим другом на прогулянках. Вочевидь, це теж неабияк допомагає спортсмену відновлювати свій стан здоров'я.
Нагадаємо, нещодавно довкола В'ячеслава Узелкова розгорівся величезний скандал. Його 15-річний син Роберт від ексшлюбу з Мариною публічно відрікся від зіркового батька й пояснив чому.
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