В'ячеслав Узелков показав, як зустрів 45-річчя у лікарні

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який нещодавно переніс складну операцію на серці, святкує ювілей.

Сьогодні, 8 квітня, В'ячеславу виповнилося 45 років. Так, зірковий тренер у своєму фотоблогу показався на лікарняному ліжку й запевнив, що досі знаходиться під наглядом лікарів після операції. На зображенні в зоні серця фітнес-тренера видніється пластир, а також декілька електродів, які постійно контролюють стан Узелкова.

"Ну ось, якось так зустрічаю свої 45 років", - написав колишній боксер.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Через такий стан спортсмена багато його друзів вимушені були привітати свого колегу та товариша дистанційно. Зокрема, найближче оточення Узелкова опублікувало низку спільних світлин з ним і адресувало імениннику багато теплих слів.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узелков поділився, що переніс серйозну операцію на серці, якої він неабияк боявся. Сам спортсмен не ділиться жодними подробицями свого стану, лише зазначав, що його самопочуття значно погіршилося на тлі заняття професійним спортом.

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