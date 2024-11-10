В'ячеслав Узелков помер: Кличко, Сумська та інші відреагували на смерть боксера

У суботу, 9 листопада, Мережу сколихнула новина про смерть українського боксера В'ячеслава Узелкова.

Спортсмен відійшов у засвіти у 45 років. Точної причини смерті поки що не повідомляють. Однак відомо, що тривалий час В'ячеслав Узелков страждав від хвороб серця. Зокрема, переніс важку операцію на органі після того, як у нього діагностували тромб у серці та аорті. До того ж боксер мав гангрену ноги.

Останнім часом знаменитість був оптимістично налаштований на видужання й транслював це у соцмережах, однак, на жаль, доля розпорядилася інакше. Тож його колеги, зокрема й мер Києва Віталій Кличко, вшанували пам'ять покійного, пригадавши його блискучу спортивну кар'єру та теплоту спілкування.

Співак Фоззі

"Бай, Сява. R.I.P.", - коротко звернувся до покійного товариша Олександр Сидоренко (справжнє ім'я Фоззі).

Українські знаменитості відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова

Ольга Сумська

"Світла пам'ять", - зазначила акторка.

Українські знаменитості відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова

Віталій Кличко

"В'ячеслав Узелков був щирою людиною і талановитим боксером. На початку кар'єри він був призером Чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профі-ринзі провів 34 поєдинки. В 30 переміг, у 19 з них – нокаутами. Володів титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU у напівважкій вазі, а також був претендентом на пояс Чемпіона світу за версією WBA напівважкій вазі. Боксував В'ячеслав під егідою компанії "K2 Promotions". Останній бій він провів у квітні 2014 року проти Геарда Аєтовича. В'ячеслав Узелков помер молодим, переживши складні моменти… Щирі співчуття близьким і друзям. Світла памʼять В'ячеславу…", - написав мер столиці у Facebook.

Українські знаменитості відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова

Надія Матвєєва

"Славо, спочивай з миром. Ніхто не знає, яка зустріч буде останньою. Дякую за твою усмішку завжди... В'ячеслав Узелков - екс-чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій категорії. R.I.P.", - вшанувала пам'ять боксера ведуча.

Українські знаменитості відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова

Олеся Жураківська

"Дякую тобі, Славочко, за світлі спогади, радість і душевну теплоту, що була між нами... Спочивай з миром. Всім серцем співчуваю рідним і близьким. В'ячеслав Узелков. 8.04.1979-8.11.2024", - висловилася акторка.

Українські знаменитості відреагували на смерть В'ячеслава Узелкова

Нагадаємо, вже відомо, коли та де відбудуться похорони В'ячеслава Узелкова. Церемонія прощання відбудеться на його рідній Вінничині – більше подробиць про час та місце читайте за посиланням.

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