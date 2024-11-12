В'ячеслав Узелков помер: стала відома причина смерті 45-річного боксера

Стала відома причина смерті українського боксера В'ячеслава Узелкова, якого поховали 11 листопада у Вінниці.

Спочатку в Мережі поширювалася інформація, що спортсмен помер, бо раптово відірвався тромб. Однак віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова частково спростовує це. Вона повідомила, що В'ячеслав Узелков знову потрапив до лікарні у Вінниці. За її словами, у боксера було багато тромбів, тож шансів вижити просто не було.

"Там шансів не було. Тромбів було багато. Це не сталося раптово", - розповіла Шатернікова в коментарі для Oboz.ua.

Вона також додала, що В'ячеслав Узелков боровся за життя в лікарні у Вінниці, де він тиждень провів у комі. У нього зупинялося серце, але лікарям вдалося знову запустити його в роботу. З коми боксер, на жаль, так і не вийшов.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, В'ячеслав Узелков пішов з життя 9 листопада у віці 45 років. Причиною смерті боксера стали серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем. Навесні спортсмен лікувався у Києві, де йому зробили операцію на органі. Після тривалого лікування боксера відпустили додому до Вінниці, де він проходив реабілітацію. Однак, на жаль, 9 листопада серце Узелкова не витримало та зупинилося.

Прощання з боксером відбулося 11 листопада, куди прийшли й його діти Роберт та Олівія, з якими в нього були напружені стосунки. Поховали боксера на місцевому цвинтарі у Вінниці.

У Вінниці попрощалися з українським боксером В'ячеславом Узелковим – ЖВЛ представляє

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