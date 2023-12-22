В'ячеслав Узелков різко відповів, чому не покаже свою нову обраницю

Український боксер, фітнес-тренер В'ячеслав Узелков різко висловився з приводу непублічності його нових стосунків.

Після того, як тренер приголомшив новиною про своє друге одруження шанувальники взялися вітати його. Втім, знайшлися й ті, кого цікавість не могла залишити в спокої. Так, під дописом В'ячеслава у Facebook з'явився коментар від спортсмена та народного депутата Василя Вірастюка. Він попросив показати фото майбутньої дружини.

"З ким, друже? В'ячеславе, хто вона? Засвіти свою обраницю", - звернувся до колеги Вірастюк.

Втім, Узелков не пішов на зустріч, а навпаки гнівно висловився про свої попередні стосунки, натякаючи на ексшлюб з Мариною Узелковою. За його словами, він вже був у стосунках, які постійно висвітлював, а тепер вважає, що "щастя полюбляє тишу".

В'ячеслав Узелков

"Василю, я вже одну показував і розказував про неї всьому Всесвіту, але вона мене кинула і послала. Тому нікому і ніщо про неї", - відповів відомий фітнес-тренер.

Нагадаємо, боксер В'ячеслав Узелков 22 роки був одружений з фітнестренеркою Мариною Боржемською, від якої має двох дітей. 2018-го подружжя розлучилося зі скандалом.

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