В'ячеслав Узелков розповів про інвалідність і показав пенсійне посвідчення: "Руки не склав"

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков розповів про стан свого здоров'я.

У своєму фотоблогу знаменитість показався на свіжому фото з другом. Наразі відомо, що боксер після складної операції на серці поступово відновлюється під наглядом лікарів. В'ячеслав неодноразово повторював, що саме професійний спорт призвів до серйозних проблем зі здоров'ям. І тепер спортсмен офіційно повідомив про свій статус інваліда другої групи.

В'ячеслав Узелков з другом / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Так, Узелков в сторіз оприлюднив фото пенсійного посвідчення, яке він отримав на початку жовтня цього року. Хоч фітнес-тренер не розраховував на таке у свої 45 роки, проте він переконує, що не збирається падати духом.

"Ну що, з МСМК (Майстру спорту України міжнародного класу - прим. ред.) перетворився на інваліда другої групи. "Дякую" тим людям, які причетні. Але живу далі й руки не склав. Господь надав мені шанс", - написав Узелков.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

До речі, нещодавно В'ячеслав Узелков здивував прихильників фізичними навантаженнями у спортивній залі. Боксер показав, як після операції на серці вперше за тривалий час взяв штангу до рук.

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