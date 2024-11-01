В'ячеслав Узелков шокував, як два тижні провів у комі: "Повернувся з того світу"

Також боксер поділився, як про нього піклувалася кохана.

Колишній український боксер, а нині тренер В'ячеслав Узелков вперше розповів, як опинився в комі.

Так, на початку цього року спортсмена госпіталізували до лікарні в Києві з серйозними проблемами зі здоров'ям. Як виявилося, ситуація була критичною. В'ячеслав Узелков говорить, що лікарі буквально "витягнули його з того світу", адже він два тижні провів у комі. Тренеру зробили операцію на серці. Наразі боксер досі перебуває на реабілітації, але вже почувається значно краще.

"Я повернувся з того світу, після двох тижнів коми і операцій", - поділився колишній боксер.

Допис В'ячеслава Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Весь цей час з В'ячеславом Узелковим поруч була його наречена. Спортсмен говорить, що жінка підтримувала його, змушувала боротися за життя та піклувалася про нього.

"Була біля мене, коли я помирав. Підняла мене і змусила повірити в мої сили. Допомогла мені подолати розпач і смерть", - написав тренер.

Допис В'ячеслава Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков свою наречену ретельно приховує від публіки. Однак нещодавно спортсмен опублікував романтичне фото, на якому засвітив обраницю.

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