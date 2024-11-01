В'ячеслав Узелков шокував, як два тижні провів у комі: "Повернувся з того світу"

Також боксер поділився, як про нього піклувалася кохана.
Колишній український боксер, а нині тренер В'ячеслав Узелков вперше розповів, як опинився в комі.
Так, на початку цього року спортсмена госпіталізували до лікарні в Києві з серйозними проблемами зі здоров'ям. Як виявилося, ситуація була критичною. В'ячеслав Узелков говорить, що лікарі буквально "витягнули його з того світу", адже він два тижні провів у комі. Тренеру зробили операцію на серці. Наразі боксер досі перебуває на реабілітації, але вже почувається значно краще.
"Я повернувся з того світу, після двох тижнів коми і операцій", - поділився колишній боксер.
Весь цей час з В'ячеславом Узелковим поруч була його наречена. Спортсмен говорить, що жінка підтримувала його, змушувала боротися за життя та піклувалася про нього.
"Була біля мене, коли я помирав. Підняла мене і змусила повірити в мої сили. Допомогла мені подолати розпач і смерть", - написав тренер.
Нагадаємо, В'ячеслав Узелков свою наречену ретельно приховує від публіки. Однак нещодавно спортсмен опублікував романтичне фото, на якому засвітив обраницю.
Читайте також:
- У будинок відомого українського актора в Києві влучив російський дрон: "Квартирі торба"
- Донька Олі Полякової після майже року стосунків вперше показала свого 23-річного коханого
- 19-річна донька Олі Полякової розповіла про свій перший інтим та як помстилася колишньому