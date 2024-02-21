В'ячеслав Узелков вийшов на зв'язок після госпіталізації до лікарні Києва і розповів, що сталося

Ексбоксер зізнався, через що в нього виникли проблеми зі здоров'ям.

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков вийшов на зв'язок після госпіталізації до однієї з лікарень Києва.

У своєму Instagram спортсмен розповів, що нині перебуває на лікуванні в Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Узелков поділився, що проблеми зі здоров'ям в нього виникли через професійний спорт, кар'єра в якому тепер остаточно закрита. Щоправда, колишній боксер на став вдаватися в подробиці та розповідати, що саме сталося.

"Цей допис до батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут, в лікарні Шалімова. Я не відмовляю від результатів і досягнень, і усіх почестей. Але потім що? Лікарня і інвалідність, і допомога друзів", - поділився колишній боксер.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Узелков також наголосив, що своїм дописом не жалівся, а лише застерігав батьків, аби ті ретельно обдумували, чи потрібно їхнім дітям професійно займатися спортом.

"Я не плачу, а дякую своїм друзям і близьким знайомим, що одразу відгукнулися і допомогли мені. Як кажуть: спорт - це життя. А я скажу: професійний спорт - це інвалідність. Усім миру і добра і обдумуйте вибір для ваших дітей", - наголосив колишній боксер.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелком на початку лютого повідомив, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Спочатку спортсмен перебував у лікарні Вінниці, однак згодом лікарі відвезли його до Києва у кареті швидкої допомоги.

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