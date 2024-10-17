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В'ячеслав Узелков вперше показав свою наречену на романтичному фото

В'ячеслав Узелков вперше показав свою наречену на романтичному фото

В'ячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Боксер у грудні минулого року заручився вдруге.

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков потішив контентом зі своєю нареченою.

Так, спортсмен ретельно приховує обраницю від публіки. Однак цього разу він зробив виняток. Зокрема, Узелков в Instagram-stories опублікував романтичні кадри з коханою. Спочатку він ніжно обіймав наречену, а потім цілував.

Щоправда, В'ячеслав Узелков не зраджує собі. Як і обіцяв раніше, спортсмен не показує кохану повністю, аби не зурочити. Тож, обличчя загадкової обраниці колишній боксер приховав смайликом у вигляді чималого червоного серця.

"Моя дівчинка", - коротко підписав кадр із коханою спортсмен.

В'ячеслав Узелков із нареченою / © instagram.com/uzelkov_official
В'ячеслав Узелков із нареченою / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Зазначимо, В'ячеслав Узелков після розлучення з тренеркою Мариною Боржемською, від якої в нього двоє дітей, ретельно приховує особисте життя та не квапиться ділитися його подробицями. Утім відомо, що вже тривалий час колишній боксер перебуває у стосунках. У грудні 2023 року спортсмен повідомив, що заручився з обраницею та одружується вдруге.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті актора Остапа Ступки сталися кардинальні зміни. Артист розлучився з дружиною, закрутив новий роман та вже встиг показати свою молоду обраницю.

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