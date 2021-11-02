В'ячеслав Узелков вперше розповів про нову кохану та відповів, чи живуть вони разом

Спортсмен приховує свою обраницю.

Український боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков, який нещодавно підтвердив, що більше не самотній, воліє тримати стосунки подалі від камер та людських очей і не показує обличчя жінки.

Втім, зірка трохи привідкрив завісу особистого життя. Знаменитість вперше розповів про свою обраницю. У програмі "Зірковий шлях" він поділився, що їй трішки більше 30 років та зазначив, що пара поки що не живе разом.

"Ми знайомі дуже давно. Ми навіть не були друзями, ми просто бачилися в залі і віталися. І все", – розповів спортсмен.

instagram.com/uzelkov_official

Більше Узелков нічого не розповів про кохану, оскільки, "навчився на власному досвіді, що нікому нічого не треба розказувати".

"Один раз я вже кричав на весь світ, що я кохаю. Зараз вже ніхто не знатиме. Це моя ідея – приховувати стосунки. Це я хвилююся, тому що не хочу, щоб знову з'явилася така, як Марина", – додав він.

Зауважимо, В'ячеслав Узелков був 22 роки у шлюбі з фітнестренеркою Мариною Боржемською. Пара, яка виховує двох дітей, гучно розлучилася 2018 року. Спортсмен досить довго не міг забути кохану та жалкував про розрив.

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