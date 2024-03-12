В'ячеслав Узелков зізнався, як через ексдружину він не спілкується з їхніми дітьми: "Їм чхати на все"

Зірковий тренер показав архівне фото з сином і донькою.
Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков поділився архівним кадром з дітьми.
Так, у своєму фотоблогу знаменитість опублікував щасливу світлину з сином і донькою. Втім, він зазначив, що вони вже тривалий час не бачилися й не цікавилися справами одне одного. В'ячеслав звинувачує у цьому свою ексдружину Марину Боржемську, яка народила дітей. За його словами, саме через настанови мами вони навіть не цікавляться, як він себе почуває після низки операцій.
"Моя колишня так налаштувала дітей, що їм чхати на все, що зі мною сталося. Як ви вважаєте, це нормально?", - поцікавився фітнес-тренер.
А у наступних сторіз різко зазначив, що ті, хто підтримують Марину, не мають рації.
Своєю чергою, ексдружина боксера Марина Боржемська раніше розповідала, що В'ячеслав листується з їхніми сином і донькою в месенджері, а от зустрітися ініціативи не проявляє. За її словами, діти й самі наразі не готові й не хочуть цього робити.
Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узелков показав свою обраницю та розповів про свої майбутні операції.
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