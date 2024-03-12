В'ячеслав Узелков зізнався, як через ексдружину він не спілкується з їхніми дітьми: "Їм чхати на все"

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков поділився архівним кадром з дітьми.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість опублікував щасливу світлину з сином і донькою. Втім, він зазначив, що вони вже тривалий час не бачилися й не цікавилися справами одне одного. В'ячеслав звинувачує у цьому свою ексдружину Марину Боржемську, яка народила дітей. За його словами, саме через настанови мами вони навіть не цікавляться, як він себе почуває після низки операцій.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Моя колишня так налаштувала дітей, що їм чхати на все, що зі мною сталося. Як ви вважаєте, це нормально?", - поцікавився фітнес-тренер.

А у наступних сторіз різко зазначив, що ті, хто підтримують Марину, не мають рації.

В'ячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Своєю чергою, ексдружина боксера Марина Боржемська раніше розповідала, що В'ячеслав листується з їхніми сином і донькою в месенджері, а от зустрітися ініціативи не проявляє. За її словами, діти й самі наразі не готові й не хочуть цього робити.

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узелков показав свою обраницю та розповів про свої майбутні операції.

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