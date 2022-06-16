В Єревані затримали бойфренда і подругу російської стендап-комікині: "За жарти про Путіна і антивоєнну позицію"

В Єревані поліція затримала подругу та бойфренда відомої російської стендап-комікині Тетяни Щукіної.

Гумористка вважає, що це було зроблено за наказом влади РФ, адже Тетяна постійно з сарказмом жартує про кремлівського диктатора Путіна та засуджує війну в Україну.

Наразі подругу та бойфренда Щукіної тримають в відділку. Їх просять видати її контактні номери та місцеперебування.

Тетяна наразі шукає політичний прихисток, адже якщо її депортують до РФ, то посадять до в'язниці.

"Якщо мене повернуть до Росії, на мене чекає в'язниця чи смерть через жарти про Путіна, антивоєнну позицію, мітинги та співпрацю з Олексієм Навальним. Прошу політичного прихистку", - повідомила Тетяна.

Полиция по приказу России арестовала мою подругу Свету и моего парня Мишу. Я скрываюсь за городом.



Если меня вернут в Россию меня ждёт тюрьма или смерть за шутки про Путина, антивоенную позицию, митинги и сотрудничество с Алексеем Навальным



Прошу политического убежища Помогите — Таня Щукина (@tanchaizer) June 16, 2022

Зазначимо, Тетяна Щукіна – відома російська стендап-комікиня. Вона засуджувала війну на сходу Україну, яку розв'язала Росія. Вона активно критикувала уряд РФ та до початку повномасштабного вторгнення емігрувала. Також вона активно розповідала про ті жахіття, які чинили окупанти у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших українських містах.

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