Вадим Олійник тоді і зараз: як змінився ексучасник дуету "ДіО.фільми" та куди він зник

Пропонуємо дізнатися, що після розпаду дуету сталося з Вадимом Олійником.

Український співак Вадим Олійник був шалено популярним, коли разом з виконавцем Володимиром Дантесом виступав у дуеті "ДіО.фільми".

Однак після розпаду гурту Олійник просто зник з радарів шоубізнесу. Виконавець не з'являвся у публічному просторі та майже припинив займатися музичною діяльністю.

Вадим Олійник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, куди ж подівся співак, чому про нього нічого не чути та чим він зараз займається.

Участь у дуеті "ДіО.фільми" та шалена популярність

Про такого співака, як Вадим Олійник, дізналися 2008 року. Тоді артист прийшов на проєкт "Фабрика зірок-2", де їм з Володимиром Дантесом запропонували співати в дуеті. Так і створився колектив "ДіО.фільми". Рішення об'єднати музикантів виявилося вдалим, адже згодом вони перемогли на шоу.

Шалений успіх та популярність до артистів прийшли 2010 року. "ДіО.фільми" випустили дебютний альбом "Мне уже 20". До платівки увійшло 14 треків і чимало з них стали хітами, наприклад "Мне уже 20", "Оля", "Рингтон" та інші.

Однак, проіснувавши шість років, дует співаків добіг кінця. Вадим Олійник виявив бажання розвивати сольну кар'єру та покинув колектив.

Вадим Олійник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Сольна кар'єра Вадима Олійника

Після виходу з проєкту Вадим Олійник взяв сценічне ім'я Oleynik та зайнявся сольною кар'єрою. Музикант 2016 року почав випускати пісні. Зокрема, вийшли такі трек, як "Девочка года", "Знаешь", "Остановись" та інші.

За творчі досягнення Вадим Олійник навіть був номінований на M1 Music Awards у категорії "Прорив року", щоправда, перемогу так і не здобув.

Вадим Олійник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Артист і надалі займався творчістю. Вийшли такі його треки, як "Зажигать молодым", "Нет времени". Однак минулої популярності Олійнику повернути не вдалося.

Одруження та розлучення

Вадим Олійник був одружений. 2015 року артист офіційно оформив шлюб з Анною Браженко, яка була його піарницею. Утім, пара прожила разом лише п'ять років та розлучилася. Причини такого рішення Вадим не називав, лише коротко відповідав: "Так склалося".

Вадим Олійник з Анною Браженко / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Після розлучення музикант довго не перебував на самоті. Він закрутив роман зі стилісткою Софією Нестеренко, у пари нині все чудово.

Вадим Олійник та Софія Нестеренко / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Де зараз перебуває Вадим Олійник та чим займається

З початком повномасштабної війни співак зайнявся волонтерством. Артист давав благодійні концерти разом з іншими знаменитостями.

Вадим Олійник на благодійному заході / Фото: instagram.com/oleynikvadim

До речі, влітку минулого року співак взяв участь у благодійному матчі "Зірки проти професіоналів". Олійник грав у футбол в одній команді разом з Олександром Педаном, Григорієм Решетніком та іншими знаменитостями. Тоді завдяки цьому заходу вдалося зібрати мільйон гривень.

Вадим Олійник на благодійному футбольному матчу / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Паралельно Вадим займається і творчістю. Артист випустив дві українськомовні пісні "Половина" та "Чомусь так гірко плакала вона".

Нині Вадиму 35 років, він проживає з коханою у Києві. Артист активно займається спортом, творчістю та волонтерством.

Вадим Олійник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

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