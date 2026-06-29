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Вадим Яценко неочікувано звільнився з Львівської опери та очолить хор Верьовки
У кар’єрі диригента намічаються кардинальні зміни. Редакція сайту ТСН.ua з’ясувала нове місце роботи Вадима Яценка.
Заслужений артист України та диригент Вадим Яценко оголосив, що звільняється з Львівської опери.
Про це він оголосив у Facebook. Протягом восьми років Вадим Яценко обіймав посаду головного хормейстера Львівської національної опери. Під його керівництвом розквітнув хор «Гомін», який торік став справжньою сенсацією та здобув широку популярність завдяки відео з виконанням хіта артиста Степана Гіги «Цей сон». Проте днями диригент оголосив, що звільняється. При цьому він заінтригував, що далі в його кар’єрі відбудуться кардинальні зміни.
«Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю! Не плакати. Прийду — перевірю! Далі — ще цікавіше», — повідомив Вадим Яценко.
Редакція сайту ТСН.ua зв’язалсь із Ігорем Курилівим, який виконує обов’язки очільника хору Верьовки, та з’ясувала, що диригент тепер обійматиме нову посаду. Вадим Яценко став керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.
Зазначимо, виконувачем обов’язків генерального директора та художнього керівника хору Верьовки був Ігор Курилів. Він обіймав цю посаду вже понад чотири з половиною роки.
Нагадаємо, нещодавно Вадим Яценко став власником нового розкішного авто. Вартість такої машини з салону становить понад 30 тисяч доларів.