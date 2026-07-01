Вадим Яценко став керівником хору Верьовки: що буде з "Гомоном"

Вадим Яценко / © Melody

Реклама

Заслужений артист України та диригент Вадим Яценко розкрив, що буде з його посадою в «Гомоні» після того, як він очолив хор Верьовки.

29 червня стало відомо, що в кар’єрі артиста сталися кардинальні зміни. Зокрема, диригент звільнився зі Львівської опери та став керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

У деяких користувачів виникла плутанина, а що ж буде з «Гомоном» Львівської філармонії, який Вадим Яценко очолює. Артист запевнив, що хор і надалі лишається під його керівництвом. Ба більше, на наступний рік в учасників колективу вже є чимало планів та проєктів, які ті бажають втілити.

Реклама

«Певно, потрібно проартикулювати це ще раз. Хор „Гомін“ залишається під моїм керівництвом! І весь наступний рік розписаний планами та проєктами», — пояснив диригент.

Допис Вадима Яценка / © instagram.com/yatsenko_vadym

Нагадаємо, 29 червня Вадима Яценка представили як нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. До цього він оголосив про звільнення зі Львівської опери, де працював протягом восьми років.

Новини партнерів