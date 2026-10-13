Вадим Олійник здивував зізнанням про Дантеса після багаторічної перерви у спільних виступах

Володимир Дантес і Вадим Олійник / © Архів

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Український співак Вадим Олійник розкрив, як нині спілкується з Володимиром Дантесом після багаторічної паузи та розпаду їхнього дуету «Діо.фільми».

Колишні учасники популярного гурту знову зустрілися на сцені. Їхнє возз’єднання стало приводом згадати спільне минуле та хіти, які свого часу підкорювали українських слухачів. В ефірі Champion Radio Олійник поділився враженнями від виступу з колишнім колегою. За словами артиста, тривала перерва не завадила їм знову відчути знайому сценічну енергію. Ба більше, спільний вихід подарував йому чимало позитивних емоцій і відчуття ностальгії.

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«Нам дуже легко працювалося, враховуючи те, що вже давно ми разом не виступали. Нічого особливо там не помінялося: драйв, емоції. Круто повернутися, заспівати "Дівчину Олю" разом з Дантесом. Тобто ось такі флешбеки, ностальгія. Тому я був максимально в захваті», — поділився співак.

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Володимир Дантес і Вадим Олійник / © Архів

Історія Олійника та Дантеса розпочалася на одному з вокальних проєктів. Саме там артисти пройшли шлях від учасників музичного шоу до дуету «Діо.фільми», який здобув широку популярність. Їхні пісні лунали на радіо, а самі виконавці стали впізнаваними обличчями української сцени.

Володимир Дантес і Вадим Олійник / © скриншот

Однак 2015 року музичний тандем припинив існування, а його учасники зосередилися на сольних проєктах. Володимир Дантес продовжив розвивати музичну кар’єру та працювати на телебаченні, тоді як Вадим Олійник розпочав власний проєкт OLEYNIK.

Нагадаємо, нещодавно Вадима Олійника запідозрили у мобілізації. З'явились фото співака у військовій формі і зі зброєю.

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