Вагітна 22-річна дружина Іраклі Макацарія зачарувала новорічними фото з коханим

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вже незабаром вдруге стануть батьками.

Ліза має народжувати вже цього місяця у січні. Тож перед зустріччю з донечкою подружжя вирішило зазнімкувати тендітний період. Для особливого фотознімання вони обрали студію з новорічним декором. Так, Чічуа та Макацарія попозували на тлі прикрашеної ялинки та каміну. Бізнесмен ніжно обіймає помітно округлий животик обраниці.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Крім того, Ліза також зачарувала знімками наодинці. У короткій обтислій білій сукні та довгому кардигані вона підкреслила свою вагітність, тримаючись за животик.

Дружина Іраклі Макацарії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Дружина Іраклі Макацарії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

"Щасливого 2025 року від нашої родини", - написала дружина Іраклі.

У коментарях шанувальники також привітали родину й побажали щастя та здоров'я.

Ви такі гарні. Зичимо вам щастя

Щастя і здоров'я вашій родині

Вітаємо. Нехай цей рік принесе вам щастя і радість

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік показав свою прогулянку з крихітним третім сином, народження якого приховував.

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