Вагітна 22-річна дружина Іраклі Макацарія зачарувала новорічними фото з коханим

Пара привітала фанів з 2025 роком.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вже незабаром вдруге стануть батьками.
Ліза має народжувати вже цього місяця у січні. Тож перед зустріччю з донечкою подружжя вирішило зазнімкувати тендітний період. Для особливого фотознімання вони обрали студію з новорічним декором. Так, Чічуа та Макацарія попозували на тлі прикрашеної ялинки та каміну. Бізнесмен ніжно обіймає помітно округлий животик обраниці.
Крім того, Ліза також зачарувала знімками наодинці. У короткій обтислій білій сукні та довгому кардигані вона підкреслила свою вагітність, тримаючись за животик.
"Щасливого 2025 року від нашої родини", - написала дружина Іраклі.
У коментарях шанувальники також привітали родину й побажали щастя та здоров'я.
- Ви такі гарні. Зичимо вам щастя
- Щастя і здоров'я вашій родині
- Вітаємо. Нехай цей рік принесе вам щастя і радість
Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік показав свою прогулянку з крихітним третім сином, народження якого приховував.
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