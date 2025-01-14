Вагітна 22-річна дружина Іраклі Макацарія замилувала чуттєвим фото на останньому місяці вагітності

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа очікують на поповнення у родині.

Вже незабаром у зіркового подружжя народиться друга дитина – дівчинка. А перед зустріччю з крихіткою 22-річна мама організувала фотосесію. На чорно-білому кадрі вона показалася на останньому місяці вагітності. Для чуттєвих знімань Чічуа обрала коротку сукню та зібрала волосся у хвіст.

Ліза Чічуа / Фото: instagram.com/lizachichuaa

"Дев'ять місяців", - підписала фото блогерка.

Своєю чергою, Іраклі відреагував на допис вагітної дружини смайликами у формі сердечок. Зазначимо, пара виховує також сина Георгія. Тим часом решта фанів також не могли теж залишитися осторонь. Тож у коментарях залишили компліменти Лізі.

Ви неймовірно красива і гармонійна

Макацарії дуже пощастило

Диво. Ти така гарна!

Нагадаємо, нещодавно 54-річна супермодель Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала своїх двох дітей від сурогатної матері. Син і донька із зірковою мамою побували на зимовому відпочинку й разом порозважалися у Швейцарії.

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