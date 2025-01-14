Вагітна 22-річна дружина Іраклі Макацарія замилувала чуттєвим фото на останньому місяці вагітності

Подружжя очікує на другу дитину.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа очікують на поповнення у родині.
Вже незабаром у зіркового подружжя народиться друга дитина – дівчинка. А перед зустріччю з крихіткою 22-річна мама організувала фотосесію. На чорно-білому кадрі вона показалася на останньому місяці вагітності. Для чуттєвих знімань Чічуа обрала коротку сукню та зібрала волосся у хвіст.
"Дев'ять місяців", - підписала фото блогерка.
Своєю чергою, Іраклі відреагував на допис вагітної дружини смайликами у формі сердечок. Зазначимо, пара виховує також сина Георгія. Тим часом решта фанів також не могли теж залишитися осторонь. Тож у коментарях залишили компліменти Лізі.
- Ви неймовірно красива і гармонійна
- Макацарії дуже пощастило
- Диво. Ти така гарна!
Нагадаємо, нещодавно 54-річна супермодель Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала своїх двох дітей від сурогатної матері. Син і донька із зірковою мамою побували на зимовому відпочинку й разом порозважалися у Швейцарії.
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