Вагітна Анна Кошмал показала помітно округлий животик і розсекретила, коли йтиме в декрет

Також знаменитість зізналась, чи складно поєднувати роботу з вагітністю.

Українська акторка Анна Кошмал показала помітно округлий животик і поділилася, коли планує йти в декретну відпустку.

Так, знаменитість більше не приховує, що при надії. Артистка почала ділиться фото, на яких демонструє свій помітно округлий животик. Наразі Анна Кошмал перебуває на гастролях та залюбки публікує вагітні знімки.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, йти в декретну відпустку акторка поки що не планує і не загадує конкретних термінів. Знаменитість говорить, що працюватиме доти, доки їй дозволятиме фізичний стан.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Анна Кошмал поділилася, що наразі поєднувати роботу з гастролями містами України їй не дуже тяжко. Колеги ставляться до акторки з розумінням та оточують її турботою: "Мене оточують турботою та допомогою у всьому".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Щоправда, влітку Анні Кошмал було складніше. Зокрема, знаменитість мучив токсикоз, окрім того, вона хворіла на ангіну та боролася з алергією. При цьому, артистка витримувала 12-годинний робочий день.

"Я відпрацювала влітку з важким токсикозом, алергією та ангіною…У акторів, на секундочку, 12-годинний робочий день на ногах…І нехай не кажуть, що жінки – це слабка стать", - зазначила знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, лише нещодавно Анна Кошмал оголосила, що вагітна. Акторка стане мамою вдруге. Артистка разом зі своїм чоловіком, якого вона ретельно приховує від публіки, виховує 6-річного сина Мишка.

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