Вагітна Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком і заговорила про стать майбутньої дитини

Також артистка розкрила, як вони з коханим наважилися знову стати батьками.

Українська акторка Анна Кошмал, яка чекає на народження другої дитини, продовжує ділитися подробицями про свою вагітність.

Підписники теж не відстають та активно розпитують артистку. Цього разу в знаменитості поцікавилися, як вони з чоловіком наважилися на другу дитину, коли в країні триває війна. Акторка говорить, що з коханим давно про це мріяла. Кошмал зазначила, що час не стоїть на місці, тож вони зрозуміли, що готові до другої дитини, та вирішили не відкладати це.

"Прийшло усвідомлення, що час дуже швидко біжить, що не варто відкладати мрії та глибинні бажання на "кращі часи", адже це лише ілюзія. Життя завжди буде складне, насичене проблемами, перешкодами, викликами. Зараз відчули себе готовими, планували", - поділилася знаменитість.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал також говорить, що вони поки що з чоловіком не знають стать майбутньої дитини. Також акторка зізнається, що вагається щодо проведення гендер-паті. Якщо Кошмал щось і буде влаштовувати, то однозначно без помпезності. До речі, до своєї відповіді акторка додала фото, де вона вперше за тривалий час засвітилася з чоловіком. Щоправда, на знімку видно лише руку та плече коханого артиски, адже Кошмал його ретельно приховує від публіки.

"Ми з чоловіком в цьому плані взагалі дві консерви (консервативні – прим. ред.), не розуміє того, ну не українська то традиція. Але подружки кажуть, що я тю-тю і треба робити. Не знаю, можливо, щось скромне, можливо, взагалі без цього обійдемося", - говорить артистка.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показувала помітно округлий животик. Також знаменитість розсекретила, коли йтиме в декрет.

Анна Кошмал оригінально розсекретила свою другу вагітність

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