Вагітна Анна Кошмал показалася з чоловіком і похизувалася коштовним подарунком від нього

Українська акторка Анна Кошмал, яка чекає на народження другої дитини, неочікувано показалася з чоловіком, якого зазвичай ретельно приховує від публіки.

Знаменитість в Instagram-stories поділилася милими кадрами з коханим. Зокрема, артистка показала, як вони з обранцем сиділи за столиком. Тим часом чоловік одягав Анні на палець каблучку з чималим сердечком. Очевидно, коханий акторки зробив їй такий коштовний презент, аби потішити вагітну дружину.

Щоправда, Анна Кошмал, як завжди, чоловіка повністю не показувала, адже він уникає публічності, а вона ж поважає його особисті кордони. Тож, на кадрах можна було розгледіти хіба що руку обранця знаменитості. Ба більше, акторка цього разу й не була багатослівною. Вона лиш англійською мовою написала "love you", що в перекладі означає "кохаю тебе".

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, наразі Анна Кошмал та її чоловік чекають на народження другої дитини. Фани акторки цікавляться, хто ж у неї народиться – хлопчик чи дівчинка. Нещодавно знаменитість відповіла, чи знають вони вже стать майбутньої дитини. До слова, подружжя виховує сина Мишка, якому наразі шість років.

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