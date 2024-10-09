Вагітна Анна Кошмал показалася з мамою та свекрухою і розсекретила, як із ними проводить час у Києві

Українська акторка Анна Кошмал показалася з мамою та свекрухою і розповіла, як із ними провела час.

У своєму фотоблогу знаменитість зізналась, що останні тижні в неї були доволі насиченими. Зокрема, вона проводила час із мамою та свекрухою Даною Володимирівною, яка приїхала до сина, невістки та онука зі Львова до Києва. До слова, вони разом прогулювалися містом та навіть в останні теплі дні встигли сходити на пікнік.

Анна Кошмал з сином, мамою та свекрухою / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Приїжджали бабусі в гості. Встигли останнього теплого дня на пікнік. Дана Володимирівна (свекруха Кошмал – прим. ред.) повернулася", - поділилася акторка.

Анна Кошмал на пікніку / Фото: instagram.com/smorkovkina

Окрім того, за останні тижні Анна Кошмал встигла чимало попрацювати. Зокрема, вона знялася у фотосеті в новому статусі вагітної. Так, артистка наразі чекає на народження другої дитини. Окрім того, знаменитість незабаром з'явиться на обкладинці нового глянцю.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Фотозйомка в новому статусі. Знімання для обкладинки", - поділилася акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал оголосила, що вагітна вдруге. Акторка вже ділилася, чи знає стать майбутньої дитини, а також показувала рідкісне фото з чоловіком, якого зазвичай ретельно приховує від публіки.

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