Вагітна Анна Кошмал пожалілася, що з сином серйозно захворіла: "З ускладненням на легені та горло"

Українська акторка Анна Кошмал, яка наразі вагітна другою дитиною, пожалілася, що разом із 6-річним сином серйозно захворіла.

Сімейство підхопило грип. Акторка в Instagram-stories поділилася, що син хворіє вже 13 днів. Мишка мучить висока температура. Наразі син Анни Кошмал перебуває вдома, набирається сил та одужує. На щастя, ускладнень вдалося минути.

"Йшов 13 день грипу, у малого досі підіймається температура", - поділилася акторка.

Син Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитість говорить, що вірус не минув і її стороною. Вагітна Анна Кошмал теж підхопила грип. Однак, на відміну від сина, артистка переносе хворобу з ускладненнями на легені та горло. Артистка тішиться, що не народжувала хворою. Як додала знаменитість, маля все відчуває та дає мамі змогу одужати і набратися сил перед пологами.

"Пропадала, бо теж перехворіла з ускладненнями на легені та горло. З малям домовились, що почекає, поки я відновлюсь і наберусь сил. Мишко обійшовся без цього, легені чисті, просто вірус все ще мучить, набралися терпіння", - додала акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно однорічний син співака Віталія Козловського теж захворів. Дружина виконавця ділилася, як лікувала маленького Оскара.

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