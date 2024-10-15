Вагітна Анна Кошмал в мінісукні похизувалася округлим животиком: "Новий аксесуар ідеально личить"

Артистка знялася у фотосеті у новому статусі.

Українська акторка Анна Кошмал у елегантній мінісукні посвітила помітно округлим животиком.

Знаменитість знялася у професійному фотосеті у новому статусі вагітної. Для події артистка обрала чорну теплу елегантну мінісукню. Образ акторка доповнила масивними чобітками. Своє волосся Анна Кошмал розпустила, а також одягнула різні коштовні прикраси.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка позувала перед камерою, демонструючи свій помітно округлий вагітний животик та обережно тримаючись за нього руками. Як зазначила знаменитість, такий "аксесуар" ідеально личить.

"Новий аксесуар ідеально личить до всього", - підписала кадри знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

У коментарях під фото прихильники Анни Кошмал та її зіркові колеги написали їй чимало приємних компліментів.

Яка гарна! (Наталка Денисенко)

Вітаю, кайф! (Анна Саліванчук)

Щирі вітання, Аню! Це щастя! (Ольга Сумська)

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал неабияк здивувала прихильників. Зірка показала, як вагітною займається йогою та робить складні асани.

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