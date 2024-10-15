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Вагітна Анна Кошмал в мінісукні похизувалася округлим животиком: "Новий аксесуар ідеально личить"

Вагітна Анна Кошмал в мінісукні похизувалася округлим животиком: "Новий аксесуар ідеально личить"

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Артистка знялася у фотосеті у новому статусі.

Українська акторка Анна Кошмал у елегантній мінісукні посвітила помітно округлим животиком.

Знаменитість знялася у професійному фотосеті у новому статусі вагітної. Для події артистка обрала чорну теплу елегантну мінісукню. Образ акторка доповнила масивними чобітками. Своє волосся Анна Кошмал розпустила, а також одягнула різні коштовні прикраси.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка позувала перед камерою, демонструючи свій помітно округлий вагітний животик та обережно тримаючись за нього руками. Як зазначила знаменитість, такий "аксесуар" ідеально личить.

"Новий аксесуар ідеально личить до всього", - підписала кадри знаменитість.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

У коментарях під фото прихильники Анни Кошмал та її зіркові колеги написали їй чимало приємних компліментів.

  • Яка гарна! (Наталка Денисенко)
  • Вітаю, кайф! (Анна Саліванчук)
  • Щирі вітання, Аню! Це щастя! (Ольга Сумська)
Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал неабияк здивувала прихильників. Зірка показала, як вагітною займається йогою та робить складні асани.

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