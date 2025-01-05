Вагітна Анна Кошмал в обтислих лосинах та топі приголомшила стійкою догори ногами

Українська акторка Анна Кошмал приголомшила, як із чималим округлим животиком виконує стійку догори ногами та інші гімнастичні вправи.

Знаменитість наразі чекає на народження другої дитини. Однак цікавий стан зовсім не заважає артистці займатися спортом. Ба більше, Анна Кошмал ще й дивує неабияк складними вправами. Зокрема, акторка продемонструвала, як в топі та обтислих лосинах виконує стійку догори ногами, після чого шпагат у повітрі, а вже потім опускається. Також Анна Кошмал дивувала містком та різними вправами з розтяжки.

Артистці допомагав займатися спортом 6-річний син Мишко. Зокрема, він грав на музичних інструментах, поки мама виконувала різні вправи. До слова, таким чином Анна Кошмал розминалася перед поїздкою. Знаменитість поки не розкривала, куди саме вирушатиме.

Анна Кошмал приголомшила, як вагітною виконує надскладні асани з йоги

"З Мишком завжди практикувати веселіше! Я розминаюсь перед довгою дорогою, а музикант збирає інструменти", - підписала ролик артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал відверто розповіла про свою вагу. Знаменитість зізналась, скільки вже кіло набрала під час вагітності.

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