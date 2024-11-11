Вагітна Анна Сагайдачна розсекретила свого нового коханого

Також артистка зізналась, як повідомила обранцеві про вагітність та чи планують вони партнерські пологи.

Українська акторка Анна Сагайдачна зізналась, що після розлучення з чоловіком Євгеном Третяком віднайшла своє щастя.

Так, артистка, яка наразі при надії, вперше офіційно розсекретила, що більше не самотня. Про нового обранця знаменитість розповідає неохоче. Анна лиш говорить, що він не публічна людина та не має стосунку до шоубізнесу. Сагайдачна також не береться загадувати, коли розсекретить обранця. Під час вагітності акторка не планує його розкривати, адже боїться, що не всі порадіють її щастю та писатимуть образливі коментарі.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Він не медійна людина, не має стосунку до індустрії і не горить особливим бажанням. Я підтримую цю ідею. Тим більше зараз дуже багато негативу. Я можу зрозуміти чому. Війна на вулиці, дуже багато втрат. Я не думаю, що дуже багато хто порадіє твоєму щастю зараз. У такому стані не хотілося б зараз отримувати негативні коментарі. Поки що нехай буде так", - розповіла артистка в коментарі для "Люкс ФМ".

Анна Сагайдачна говорить, що для її коханого – це буде перша дитина. Тож, акторка зробила обранцеві сюрприз, коли повідомляла про вагітність. Чоловік про цікавий стан Анни дізнався на УЗД. Акторка також говорить, що вони планують партнерські пологи.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Хотілося б партнерські пологи. Але ти ж ніколи не знаєш, коли це станеться, як, в якому стані я буду. Може, я буду такою агресивною, що вижену всіх на світі", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна розповіла, коли та де народжуватиме другу дитину. Також артистка поділилася, як під час війни наважилася на вагітність.

Ексклюзив! Анна Сагайдачна про вагітність та відмову від гендерпатті! — ЖВЛ представляє

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