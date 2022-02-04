Вагітна Астровська повідомила, скільки набрала кіло, та показала фігуру "до" і "після"

Вагітна Астровська повідомила, скільки набрала кіло, та показала фігуру "до" і "після"

Екссолістка гурту REAL O перебуває на восьмому місяці.

Екссолістка українського гурту REAL O Аліна Астровська от-от вперше стане мамою.

Виконавиця перебуває на восьмому місяці вагітності. Артистка вирішила поділитися, скільки кілограмів набрала за цей час. Так, блогерка важить на 15 кіло більше. Також знаменитість порівняла свою фігуру до вагітності та зараз.

Ось такий вигляд Аліна мала 8 місяців тому:

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

А зараз фігура зірки така:

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

У дописі артистка зізналася, що зовсім не хвилюється через те, як швидко поверне допологову форму.

"Щоразу, проходячи повз дзеркало, повірити не можу, що в мені людина. Так, я стала важчою на 15 кг, не така спритна і граціозна, іноді мені потрібна допомога в надяганні шкарпеток, спідня білизна стає маленькою щотижня, цієї зими без сноуборду і боксу, мої ніжки ненав'язливо обійняв целюліт і з'явилася невелика задишка, коли хочу щось швидко розповісти або заспівати. Але ще це один із найкласніших станів, які мені доводилося відчувати! Завдяки постійній подачі гормонів, я бачу себе дуже красивою і сексуальною. Щодня танцюю і милуюсь усіма складочками! А своє тіло – поважаю і люблю, як найкращого компаньйона", – поділилася Астровська.

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