Вагітна блогерка Даша Євтух насмішила подарунком від чоловіка з нагоди особливого свята

Українська блогерка Даша Євтух, відома своїми розпаковками, поділилася з фанами кумедними кадрами зі свого дня народження.

3 березня блогерці виповнилося 26 років. З цієї нагоди чоловік Даші, депутат Олександр Глазов, підготував для коханої неабиякий сюрприз. Так, він вручив блогерці букет квітів, торт і привів її до окремої кімнати у будинку, де на столі стояла велика біла коробка.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

До слова, вагітна Євтух дуже здивувалася, коли відкривши подарунок під ще одними квітами побачила величезну кількість шкарпеток. Втім, на дні коробки на зірку Мережі все ж очікував головний подарунок. Олександр потішив дружину дорогоцінними сережками.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

До того ж родина Даші замовила для неї аніматора у вигляді ростового білого ведмедя, який під музику пританцьовував, тримаючи кульки і пакунок з подарунком на вулиці.

Даша Євтух / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Своєю чергою, шанувальники блогерки також її привітали і потішилися сюрпризами:

З Днем Народження, ти чудова

Це геніально. Шкарпеток вже можна не купувати

З днем народження! Найщиріші вітання

Так водночас класно і оригінально вийшло. Молодець, Сашо, здивував дружину, повеселив і гарно привітав

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповіла, як разом з донькою Машею відсвяткувала її день народження за кордоном.

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