Вагітна блогерка Юлія Верба розсекретила стать майбутньої дитини

Зірка Мережі на восьмому місяці вагітності провела гендер-паті.
Відома українська блогерка Юлія Верба, яка незабаром вперше стане мамою, розсекретила стать майбутнього первістка.
Так, тривалий час знаменитість інтригувала фанів. І лише на восьмому місяці вагітності зірка Мережі організувала гендер-паті. Подію Юлія та її коханий Костянтин провели в Києві та запросили своїх близьких та рідних, серед яких було чимало блогерів.
Прихильники вважали, що блогерка стане мамою хлопчика. Зокрема, на гендер-паті вона одягла блакитну сукню, її коханий теж був в одязі відповідного кольору, а маля закохані називали "наш горобчик".
Однак, виявилося, що в Юлії Верби народиться дівчинка. Коли блогерка зі своїм обранцем на гендр-паті позували біля святкової арки, на їхньому тлі замайорів дим рожевого кольору.
Нагадаємо, наразі ведучий Володимир Остапчук теж чекає на народження дитини. Дружина шоумена вагітна. Нещодавно подружжя організовувало гендер-паті та розсекретило стать майбутньої дитини.
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