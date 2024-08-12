Вагітна блогерка Юлія Верба розсекретила стать майбутньої дитини

Відома українська блогерка Юлія Верба, яка незабаром вперше стане мамою, розсекретила стать майбутнього первістка.

Так, тривалий час знаменитість інтригувала фанів. І лише на восьмому місяці вагітності зірка Мережі організувала гендер-паті. Подію Юлія та її коханий Костянтин провели в Києві та запросили своїх близьких та рідних, серед яких було чимало блогерів.

Юлія Верба з коханим / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Прихильники вважали, що блогерка стане мамою хлопчика. Зокрема, на гендер-паті вона одягла блакитну сукню, її коханий теж був в одязі відповідного кольору, а маля закохані називали "наш горобчик".

Однак, виявилося, що в Юлії Верби народиться дівчинка. Коли блогерка зі своїм обранцем на гендр-паті позували біля святкової арки, на їхньому тлі замайорів дим рожевого кольору.

21-річна блогерка Юлія Верба розсекретила стать дитини, яка незабаром в неї народиться

Нагадаємо, наразі ведучий Володимир Остапчук теж чекає на народження дитини. Дружина шоумена вагітна. Нещодавно подружжя організовувало гендер-паті та розсекретило стать майбутньої дитини.

Володимир Остапчук з дружиною повідомили стать майбутньої дитини

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