Вагітна донька Алека Болдвіна влаштувала шалену вечірку на честь майбутньої дитини у стриптиз-клубі

Несподівану вечірку на честь майбутньої дитини влаштувала донька актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін.

Разом зі своїм бойфрендом Андре Алленом Анжосом вони запросили гостей не аби куди, а до стриптиз-клубу. Серед відомих гостей були присутні Гіларі Дафф, Румер Вілліс та мати Айрленд, акторка Кім Бейсингер.

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Вагітна модель обрала зухвалий образ для святкування - Айрленд з'явилася на вечірці у мереживному комплекті з топу та спідниці та рожевій перуці, а також одягнула атласну стрічку з написом "Майбутня мама".

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

У якості "аніматорів" на таку дитячу вечірку майбутні батьки запросили стриптизерок, які танцювали з накладними животами.

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

А на рожевому торті на честь свята красувалася лялька Барбі біля унітазу з маленькими пляшками шампанського. Також торт прикрасила табличка "Перший стриптиз-клуб малюка".

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Зазначимо, що Айрленд та її коханий також вже оголосили стать майбутньої дитини - в них буде дівчинка. Назвати її батьки планують Холланд.

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