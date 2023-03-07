Вагітна донька Алека Болдвіна влаштувала шалену вечірку на честь майбутньої дитини у стриптиз-клубі

Вже відомо, як батьки хочуть назвати малюка.
Несподівану вечірку на честь майбутньої дитини влаштувала донька актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін.
Разом зі своїм бойфрендом Андре Алленом Анжосом вони запросили гостей не аби куди, а до стриптиз-клубу. Серед відомих гостей були присутні Гіларі Дафф, Румер Вілліс та мати Айрленд, акторка Кім Бейсингер.
Вагітна модель обрала зухвалий образ для святкування - Айрленд з'явилася на вечірці у мереживному комплекті з топу та спідниці та рожевій перуці, а також одягнула атласну стрічку з написом "Майбутня мама".
У якості "аніматорів" на таку дитячу вечірку майбутні батьки запросили стриптизерок, які танцювали з накладними животами.
А на рожевому торті на честь свята красувалася лялька Барбі біля унітазу з маленькими пляшками шампанського. Також торт прикрасила табличка "Перший стриптиз-клуб малюка".
Зазначимо, що Айрленд та її коханий також вже оголосили стать майбутньої дитини - в них буде дівчинка. Назвати її батьки планують Холланд.
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