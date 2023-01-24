Вагітна донька Алека Болдвіна з чималим животиком позувала топлес перед дзеркалом

Старша донька голлівудського актора Алека Болдвіна, модель Айрленд Болдвін, приголомшує фанів відвертим контентом навіть під час вагітності.

У своєму Instagram 27-річна донька актора поділилася світлинами з чималим животиком. На одному з фото Айрленд позувала у розстебнених джинсах і без бюстгальтера. Оголені груди модель прикрила рукою.

Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Втім, не всім такі відверті світлини вагітної моделі здалися доречними. На допис Айрленд поскаржилися користувачі, тому з часом його видалили. За деякий час донька Болдвіна знову додала ті самі фото та різко звернулася до хейтерів.

"Усі, хто скаржаться, можуть відсм*ктати мені", - написала Айрленд.

Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

У відповідь модель додала ще більш провокаційне фото, на якому позувала у напівпрозорій сорочці без спідньої білизни. Пікантні місця Айрленд закрила емоджі.

"Насолоджуйтеся", - підписала світлину донька актора.

Айрленд Болдвін / Фото: instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Нагадаємо, про те, що Айрденд Болдвін та її бойфренд Андре Аллен Анжос вперше стануть батьками, стало відомо на початку січня. Модель поділилася з фанами знімком з УЗД та повідомила радісну новину.

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