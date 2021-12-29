Вагітна дружина 19-річного Романа Сасанчина потрапила до лікарні з болем у животі

От-от виконавець вперше стане батьком.

Український співак, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин повідомив шанувальникам, що його вагітна дружина Іванна вже вирушила до лікарні.

Як розповів Роман у сторіз своєї сторінки в Instagram, напередодні у коханої сильно розболівся живіт і вони вирішили, що це означає, що почалися перейми.

"Ми сьогодні приїхали до лікарні через причину, що в Іванки почав дуже сильно боліти живіт. Вона сьогодні здала всі аналізи, які було потрібно і завтра буде точна інформація щодо пологів", - зазначив артист.

Іванна розповіла, як почувається / instagram.com/annavi_i

Окрім того Сасанчин поділився, що вони з дружиною вирішили, що пологи будуть партнерськими. 19-річний Роман розповів, чи готовий до цього:

"Я маю бути присутнім на партнерських пологах. Часто до цього моменту я переживав, чи витримає моя психіка, чи я не знепритомнію. Насправді я аж тільки зрозумів, яке це щастя, коли тии просто тримаєш свою другу половинку і кохання всього свого життя за руку і ти мрієш почути перший крик своєї дитини", - поділився майбутній батько.

Роман Сасанчин з вагітною дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Тим часом у себе в сторіз Іванна розповіла, як почувається. Дівчина розмістила коротке відео з палати:

instagram.com/annavi_i

"Починає спина нити, живіт починає незрозуміло боліти. Чекаємо на крихітку, певно що, до Нового року. Але вирішила мене в лікарню запхати ще скоріше, хитренька. Якщо чесно, це очікування так вимотує, що вже нічого не хочеться", - поділилася Іванна.

Читайте також: