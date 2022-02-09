Вагітна дружина 68-річного Макаревича показала чималий животик

Ейнат прочитала лекцію про вино.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич та його молода дружина, 37-річна журналістка Ейнат Кляйн вже не приховують, що чекають на народження дитини.

Зокрема, у своєму Instagram обраниця артиста вже й встигла засвітити чималий животик. Так, Ейнат опублікувала фото, яке було зроблене під час винного фестивалю в Єрусалимі.

На знімку видно, що журналістка виступала з доповіддю перед аудиторією. Дружина 68-річного Макаревича зображена на фото у чорних штанях та синій кофтинці, поверх якої одягнений коричневий піджак. Хоч вбрання доволі масивне, втім воно не приховало чималий животик журналістки.

"Налили всім вина, поспілкувалися, ще й лекцію прочитала", - підписала фото журналістка.

Підписники ж, своєю чергою, зазначили, що Ейнат наразі не можна вина.

Нагадаємо, Андрій Макаревич у грудні підтвердив, що учетверте стане батьком. Артист має двох доньок та сина від попередніх стосунків. Для Ейнат Кляйн це буде перша дитина.

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