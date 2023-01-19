Вагітна дружина Макса Чмерковського у короткому топі похизувалася округлим животиком

Дружина популярного хореографа Макса Чмерковського - танцівниця Пета Маргатройд – потішила прихильників новим контентом.

Знаменитість опублікувала ролик, де вона в короткому топі та довгій спідниці гірчичного кольору насолоджується сонячним промінням. Вагітна дружина Макса показала прихильникам свій вже помітно округлий животик.

У коментарях під відео підписники знаменитості просто засипали її компліментами. Прихильники вітали Пету та Макса та були приголомшені, що вони так довго тримали вагітність у таємниці. Також у танцівниці цікавилися, коли вона народжуватиме та чи знає вже стать дитини

Гарна! Коли це сталося? Я не можу повірити, що ти так довго зберігала це в таємниці!

Я дуже рада за вас і Макса! Яке благословення!

Вітаю вас і Макса. Ви маєте приголомшливий вигляд, як завжди. Чи можу я запитати, скільки у вас тижнів і чи збираєтеся ви коли-небудь розголошувати стать дитини чи це буде сюрпризом?

Нагадаємо, після невдалих спроб Пета Маргатройд нарешті завагітніла. Лише на у середині січня вона повідомила, що вони з Максом чекають на другу дитину. Подружжя вже виховує 6-річного сина Шая.

Читайте також: