Вагітна дружина Монатіка показала, як з дітьми ховалася в укритті від дронів: "Дуже перелякались"

Вночі 7 вересня держава-терористка атакувала Київську область ударними безпілотниками.

Повітряна тривога тривала понад 8 годин. На щастя, силам ППО вдалося збити цілі. Постраждалі відсутні. Водночас внаслідок падіння уламків збитих дронів було пошкоджено три приватні будинки. Окрім того, поза межами населених пунктів було зафіксовано загоряння трав'яного настилу та стерні, але пожежу вже ліквідували.

До слова, напружена ніч з вибухами на Київщині неабияк налякала родину українського співака Дмитра Монатіка.

Так, в Instagram дружина зірки Ірина поділилася кадрами з укриття. І розповіла, як під час тривоги вони підстрибнули з ліжка й негайно спустилися в підземний паркінг. За словами обраниці артиста, вибухи були настільки гучними, що навіть після оголошення відбою загрози вони не наважувалися повертатися додому.

Ірина Монатік з родиною в укритті / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Підстрибнули з ліжка від жахливих вибухів. Всі дуже перелякались. І наче вже відбій – дякуючи силам ППО все добре – але піти знов на поверхи ніяк не наважимось", - поділилася Ірина Монатік.

Нагадаємо, нещодавно родина Дмитра Монатіка показалася на шкільній лінійці їхніх двох підрослих синів. Ба більше, хлопці навчатимуться з дітьми відомого українського ведучого.

Читайте також: