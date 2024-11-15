Вагітна дружина Остапчука показалася топлес за декілька тижнів до пологів: "Просто пощастило"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про зміни на останніх тижнях вагітності.

Так, у своїх сторіз Катерина Полтавська показалася майже топлес у ванній кімнаті. Блогерка похизувалася своїм округлим животиком. У відповідь на сторіз підписники Полтавської поцікавилися її ритуалами догляду, щоб мати такий чудовий вигляд на останніх тижнях вагітності. Сама ж блогерка заперечує будь-які надмірні зусилля зі свого боку. Катерина говорить, що це генетика та висока активність, яка не дозволяє їй переїдати.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Полтавська про зміни під час вагітності / Фото: instagram.com/poka.tya

"Два тижні до доношеної вагітності. Я насправді нічого не роблю. Мені просто пощастило. Але й останній місяць я постійно зайнята справами та не маю часу об'їдатися. А можливо, це просто фізіологія. Зміни тіла під час вагітності – це рандом. Хтось майже не їсть, але набирає 30 кг. А хтось багато їсть і майже не набирає", - зізналася бізнесвумен.

Водночас дружина ведучого зазначає, що насправді зараз вона бореться з іншими "вагітними принадами" – набряками та частими змінами настрою. Зокрема, Полтавська пригадала, як востаннє сварилася з Остапчуком через емоційні гойдалки.

Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

"Чоловік вчора подарував квіти, але сьогодні він мене дратує. Насправді мене все дратує. Тому що я другий день прокидаюся з набряклим обличчям і носом, як у Фіони. І це не минає", - зізналася Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Полтавська ділилася фото з вишуканої фотосесії, де постала в пальті на голе тіло.

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