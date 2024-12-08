Вагітна дружина Остапчука у халатику на голе тіло попозувала у ліжку за декілька днів до появи сина

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та бізнесвумен Катерина, поділилися результатом їхньої ніжної фотосесії.

Катерина вже зовсім скоро вперше стане мамою. Тож перед кардинальними змінами у сімейному житті, Остапчуки організували фотосесію. Знімання відбулися в одному з готелів у Києві. Зокрема, для серії кадрів блогерка приміряла на голе тіло білосніжний халат й продемонструвала свій помітно округлий животик. Тим часом шоумен попозував з вагітною коханою у ліжку, ніжно обіймаючи її з сином.

Вагітна дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Під час фотосесії блогерка змінювала образи. Так, ще більше Катерина зачарувала фанів в обтислій атласній сукні у білому кольорі. На спільних фото подружжя попозувало у різних локаціях і замилувало своїми ніжностями.

"38-й тиждень", - вказала під дописом термін вагітності 24-річна дружина Остапчука.

Вагітна дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, шоумен Володимир Остапчук з дружиною Катериною очікують на народження сина на початку грудня. Закохані навіть вже повідомили, що назвуть хлопчика Тимофієм. Тим часом блогерка у своїх сторіз регулярно показує, як готується до пологів та намагається все встигнути. Так, нещодавно вона ділилася, як з чоловіком прикрасила ялинку.

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