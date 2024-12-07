Вагітна дружина Остапчука за декілька днів до пологів показала, як вони прикрасили ялинку

Родина шоумена намагається встигнути все перед появою малюка.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та бізнесвумен Катерина, вже незабаром вперше стане мамою.
Так, у передчутті кардинальних змін у житті подружжя вирішило не сидіти, склавши руки. У своєму заміському будинку вони взялися за прикрашання оселі перед зимовими святами. І перш за все, поставили ялинку у вітальні. На гілочках помітно золоті та червоні прикраси. Серед декору також є бантики та декоративні гілочки й квіти. Доповнила новорічну красуню гірлянда.
За словами Катерини, спочатку вони мали ідею зробити деревце унікальним за допомогою трендового масивного бантику. Проте згодом побачили, що у такому стилі було прикрашено вже чимало інших ялинок у решти. Тож у результаті вони відмовилися бути одноманітними й зробили трохи інакше.
"Хотіла прикрасити ялинку великим бантом, але вже майже всі це зробили. Тому дістала іграшки з нашої першої ялинки", - написала у фотоблогу вагітна Остапчук.
Нагадаємо, нещодавно Катерина насмішила історією, як Володимир Остапчук освідчувався їй. Блогерка пояснила, чому це було спонтанним рішенням.
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