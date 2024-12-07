Вагітна дружина Остапчука за декілька днів до пологів показала, як вони прикрасили ялинку

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та бізнесвумен Катерина, вже незабаром вперше стане мамою.

Так, у передчутті кардинальних змін у житті подружжя вирішило не сидіти, склавши руки. У своєму заміському будинку вони взялися за прикрашання оселі перед зимовими святами. І перш за все, поставили ялинку у вітальні. На гілочках помітно золоті та червоні прикраси. Серед декору також є бантики та декоративні гілочки й квіти. Доповнила новорічну красуню гірлянда.

Володимир Остапчук з дружиною прикрасили ялинку / Фото: instagram.com/poka.tya

За словами Катерини, спочатку вони мали ідею зробити деревце унікальним за допомогою трендового масивного бантику. Проте згодом побачили, що у такому стилі було прикрашено вже чимало інших ялинок у решти. Тож у результаті вони відмовилися бути одноманітними й зробили трохи інакше.

"Хотіла прикрасити ялинку великим бантом, але вже майже всі це зробили. Тому дістала іграшки з нашої першої ялинки", - написала у фотоблогу вагітна Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною прикрасили ялинку / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно Катерина насмішила історією, як Володимир Остапчук освідчувався їй. Блогерка пояснила, чому це було спонтанним рішенням.

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