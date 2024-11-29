Вагітна дружина Остапчука зустрілася з Данилком і показала, який він має вигляд зараз

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука неочікувано зустрілася з шоуменом Андрієм Данилком, який грає Вєрку Сердючку.

Ймовірно, Катерина Остапчук побачила шоумена у Києві, адже саме тут вони обидва проживають. На зображенні блогерка на останніх місяцях вагітності позує в обіймах Данилка на тлі магазину. Позаду видніється новорічний декор. Сам шоумен досі не відмовився від притаманного йому стилю – чорної медичної маски та кепки. А також залишився вірним своєму улюбленому кольору одягу – чорному.

Катерина Остапчук і Андрій Данилко / Фото: instagram.com/poka.tya

За словами дружини Остапчука, вона є відданою фанаткою Данилка. І зізналася, що завжди почувається щасливою від таких випадкових зустрічей із легендарною зіркою. І розкрила, що під час короткої розмови з ним Андрій зробив комплімент її зовнішності.

"Я тут маю поганий вигляд, але Андрій сказав, що добре, а хто я така, щоб не вірити легенді. Данилко – моя любов. Завжди рада нашим зустрічам", - замилувала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук зізналася, як діти від колишнього шлюбу чоловіка відреагували на її вагітність.

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