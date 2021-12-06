Вагітна дружина Сасанчина розповіла, як вони долають сімейні конфлікти

У пари також бувають сварки.

Вагітна дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – поділилась подробицями їхнього сімейного життя.

Зокрема, вона розповіла про їхні сімейні конфлікти. Так, сварки у пари також бувають. Тим більше, як зізнається Іванна, у неї дуже запальний характер, особливо це стало помітно під час вагітності.

Втім, дівчина говорить, що їй дуже пощастило з Романом. Він її розуміє, а якщо вони посваряться, то йде першим миритися. Хоча Іванна зазначила, що обов'язково працюватиме над собою.

Вагітна дружина Сасанчина розповіла, як вони миряться після сварок / instagram.com/annavi_i

"Але я буду працювати над собою. Попри гордість та характер, також буду йти першою миритися", - пообіцяла дівчина.

Нагадаємо, 19-річний виконавець зареєстрував шлюб зі своєю коханою Іванною, яка вагітна первістком. Дитина новоспеченого подружжя має з'явитися на світ між 14 грудня та 6 січня.

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