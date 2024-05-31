Вагітна дружина Сергія Тігіпка показала трьох синів-красенів і як збирала їх на останній дзвоник

Сини Алли взяли з собою пишні букети, щоб привітати вчителів.

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка показала їхніх трьох синів перед урочистою лінійкою у школі.

Так, багатодітна мама Алла Зіневич у своєму фотоблогу показала, як збирала Сергія, Станіслава і Олександра на останній шкільний дзвоник. Зокрема, на ґанку будинку молодший син попозував у вишиванці, а решта – білих поло. Також школярі взяли з собою пишні букети з троянд, щоб подарувати їх вчителям.

"На останній дзвоник", - підписала вагітна дружина Тігіпка.

Сини Сергія Тігіпка і Алли Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Син Сергія Тігіпка і Алли Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Сини Сергія Тігіпка і Алли Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Вочевидь, вагітна обраниця бізнесмена не була присутньою на самому святі у синів. Натомість залишилася вдома насолоджуватися садом і свіжим повітрям.

Зазначимо, зараз Алла Зіневич перебуває на останніх місяцях вагітності. Раніше пара розсекретила, що скоро в їхній родині з'явиться дівчинка. До слова, це вже восьма дитина для 64-річного Сергія Тігіпка, оскільки від попередніх шлюбів він виховує двох доньок та двох синів.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук показала, як минула урочиста лінійка її старшого сина Гліба. Хлопець закінчив другий клас і розчулив маму.

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