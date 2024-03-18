Вагітна дружина Тігіпка замилувала фото з їхніми трьома підрослими синами-красенями

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка Алла Зіневич поділилася родинними знімками.

Так, у своєму фотоблогу 39-річна Зіневич опублікувала ніжні фото з трьома синами. У кадрі в фіолетовій сукні вона демонструє помітно округлий животик, а довкола неї позують діти. Зокрема, сини ніжно обіймають маму, а вона їх у відповідь. Також Алла процитувала "Книгу, яку б ви хотіли прочитати своїм батькам" психотерапевта Філіпа Перрі й наголосила, що важливо працювати над вибудовуванням правильних стосунків з дітьми.

Вагітна Алла Зіневич з трьома синами / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

"Якби мене попросили дати лише одну пораду, я б сказала: "Ваша дитина – це не робота, яку треба виконати, і не проєкт, який треба постійно вдосконалювати. Ваша дитина – це людина, з якою треба будувати стосунки. Мала чи велика – це, насамперед, людина", - написала Алла Зіневич.

Вагітна Алла Зіневич з трьома синами / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Нагадаємо, у бізнесмена Сергія Тігіпка від попередніх шлюбів є ще четверо дітей. Нещодавно вагітна вчетверте Алла Зіневич поділилася, чи підтримує вона з ними контакт і як ладнають між собою всі діти.

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