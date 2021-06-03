Вагітна дружина Віктора Павліка показала, як облаштувала дитячу для їхнього сина

Катерина надала перевагу світлим спокійним тонам.

Дружина українського співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова ось-ось вперше стане мамою.

Дівчина добре підготувалася до зустрічі з малюком і гарно облаштувала йому дитячу кімнату. У себе на сторінці в Instagram Реп'яхова показала фоловерам, як все розмістила для сина. Так, кохана Павліка облаштувала все у світлих тонах і надала перевагу українському виробнику дитячих меблів.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

У дитячій для сина Катерини та Віктора є і шафа, і пеленатор, і ліжечко. Своєю чергою, фоловери сторінки Реп'яхової наробили компліментів її смаку та побажали легких пологів:

Мишко, ми чекаємо на тебе всім Instagram. Катюшо, бажаю вам м'яких пологів в найкращий час для вас обох!

Катюшо, меблі дійсно дуже гарні і виконані в ніжних тонах

Все дуже гарно підібрали. Це солодкий час гніздування

Нагадаємо, що днями майбутній татусь Віктор Павлік випустив зворушливу колискову, яку написав для свого сина.

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