Вагітна дружина Віктора Павліка у легкій білій сукенці показала, як 27-річчя відсвяткувала

Катерина поділилася ніжними фото з дня народження.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка з дня на день вперше стане мамою, поділилася з фанами фото зі святкування дня народження.

13 червня концертній директорці артиста виповнилося 27 років. З цієї нагоди Катерина зібрала найближчих в одному з затишних комплексів біля Києва. Там, на свіжому повітрі, у компанії чоловіка, мами та друзів, Реп'яхова й святкувала день народження.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Для події майбутня мама одягнула легку напівпрозору білу сукню у квіточки.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

"Мій чарівний день народження. А тепер чекаємо на день народження Мішутки. Вантажу ці фотографії шляхом до пологового будинку, такі цікаві почуття переповнюють. Не можу повірити, що це все відбувається з нами", - підписала світлини Катерина.

instagram.com/repyahovakate

До речі, раніше Реп'яхова показала, який подарунок Віктор Павлік зробив їй до дня народження.

Зазначимо, що сьогодні Катерина Реп'яхова вирушила до пологового будинку. Як повідомила дівчина, у неї відійшли води.

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