Вагітна дружина Віктора Павліка у яскравій сукні показала подарунок від коханого на 27-річчя

13 червня Катерина Реп’яхова святкує день народження.

Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка от-от народить сина, святкує день народження.

Концертній директорці артиста 13 червня виповнюється 27 років. Майбутня матуся показала у фотоблогу, як проводить цей день та що їй подарував коханий. Так, артист презентував обраниці годинник та розкішний букет квітів.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

"Коханий постарався цього року. Треба йому частіше народжувати", – написала Катя.

Вранці Реп’яхова пішла на святковий сніданок до кафе зі своєю мамою.

instagram.com/repyahovakate

Потім обраниця Павліка гайнула до салону краси чепуритися, оскільки ввечері збере найрідніших у ресторані. Перед поїздкою дівчина про всяк випадок поклала до автівки сумку із речима для пологового, оскільки, фани пророчать, що народжувати Катя поїде саме після святкування.

Новий рік свого життя Реп’яхова вирішила зустрічати у яскравій довгій сукні. У салоні концертній директорці зробили стильне укладання та легкий макіяж.

instagram.com/repyahovakate

"Максимально набрякла і максимально щаслива! У мене найкращий чоловік, мама, друзі і життя! А ще на мене чекає найбільша подія в моєму житті. Мій Мишко! Величезне спасибі всім за привітання", – написала іменинниця.

Нагадаємо, днями дружина Віктора Павліка показала оголений живіт на останніх днях вагітності. От-от Катерина вперше стане мамою.

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